На Тернопольщине нашли мертвыми троих детей, которые пошли гулять и не вернулись: что случилось и фото

В Тернопольской области нашли мертвыми троих детей, которые 28 января вышли из дома и не вернулись. Их разыскивали несколько дней полиция, спасатели и волонтеры.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, трагедия произошла в с. Переволока Чертковского района Тернопольской области. 28 января трое подростков, 2009, 2010 и 2011 годов, ушли из дома гулять и не вернулись.

На следующий день к спасателям и полиции обратились родные. Подростков начали разыскивать.

Сегодня, 30 января, около 10:20 водолазы в местном пруду возле села обнаружили тела детей. Предварительно они провалились под лед и погибли.

Место трагедии / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Начальник Нацполиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко подтвердил, что дети погибли. Он отметил, что полиция проведет расследование трагедии.

"Проведем детальный анализ этой трагедии в рамках расследования уголовного производства в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины", – написал он.

Ранее начальник полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко сообщал, что один из пропавших — 14-летний Богдан Приймак, проживает в Тернополе, а на выходные приехал к бабушке в село. По словам родственницы, он сказал, что вместе со своими друзьями 13-летним Богданом Швитким и 12-летним Владимиром Непипом пойдут в центр села погулять. Однако ночевать домой ребята так и не вернулись.

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