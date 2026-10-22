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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Тернопольщине после визита в ТЦК исчез мужчина с инвалидностью: детали

Военнослужащие ТЦК его уже несколько раз забирали и отпускали, но он приходил домой. А в этот раз его нигде нет, рассказала дочь.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Тернопольской области после ТЦК исчез мужчина с инвалидностью: что известно о поисках

В Тернопольской области после ТЦК исчез мужчина с инвалидностью: что известно о поисках / © ТСН

В Тернопольской области разыскивают 55-летнего Николая Новоринского (в некоторых публикациях фамилию пишут как Наворинский), который исчез после того, как его доставили в ТЦК в поселке Козова для проверки документов. У мужчины есть третья группа инвалидности и серьезные нарушения зрения.

Об этом сообщают Zaxid.net и местное издание «ПЕРВЫЙ онлайн».

Дочь пропавшего Мария Бохно рассказала журналистам, что работники ТЦК забрали ее отца и увезли в поселок Козова. Поскольку у мужчины не было при себе документов, его личность устанавливали в центре громады. После проверки в ТЦК Николая Новоринского якобы отпустили.

«У него третья группа инвалидности. Он на один глаз слеп полностью, а другой глаз еще немного видит. Проблема с одним глазом еще с детства. Военнослужащие ТЦК его уже несколько раз забирали и отпускали, но он приходил домой. А в этот раз его нигде нет», — рассказала дочь.

По ее словам, отец отправился домой пешком. Телефона у него с собой не было, поэтому близкие не могут с ним связаться.

«Восьмой день подряд у нас нет никаких известий о его судьбе и очень волнуемся за его жизнь и здоровье. В среду, 21 октября, я объездила все поля с сотрудниками полиции, но мы его нигде не нашли», — добавила Мария Бохно.

В Тернопольском областном ТЦК в комментарии Zaxid.net подтвердили, что 14 октября Николая Новоринского доставляли в районный военкомат в Козовой. Военнослужащие утверждают, что уточнили его данные и отпустили. Мужчину подвезли к автозаправочной станции GreenWave.

«Во время мер оповещения мобильная группа ТЦК взаимодействовала с гражданином, о котором идет речь. Уточнили его военно-учетные данные. Решение о его призыве на военную службу не принималось. В тот же день, по его личной просьбе, мобильная группа доставила мужчину на автозаправочную станцию GreenWave вблизи поселка Козова. После этого группа продолжила движение по определенному маршруту», — рассказал начальник коммуникации Тернопольского областного ТЦК Виктор Сененький.

Напомним, что в Белгород-Днестровском районном ТЦК в Одесской области обнаружили ненадлежащие условия пребывания мобилизованных. Люди вынуждены спать на старых кроватях без матрасов, а в помещении на окнах и дверях — решетку.

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