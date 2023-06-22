На Тернопольщине произошла утечка полутонны соляной кислоты: есть ли химическая угроза и какие последствия (фото)

Возле села Плотича Козовской громады Тернопольской области 21 июня в 15:00 вспыхнул грузовой автомобиль, перевозивший 18 "еврокубов" с соляной кислотой. Из-за этого произошла разгерметизация емкости с химическим веществом. Полутона соляной кислоты вылилось.

Об этом 22 июня во время брифинга сообщил начальник отдела инженерно-технических мероприятий управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Станислав Ганич.

Он сообщил, что из-за возгорания, полутонны химического вещества вылилось на дорогу.

ГСЧС ликвидировали последствия утечки соляной кислоты / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

"Была направлена группа радиационно-химической защиты специальной аварийной части, которые прибыв на место сразу провели нейтрализацию разлитого вещества. Затем — силами группы сделали из подручных материалов бассейн для нейтрализации кислоты, которая еще оставалась в емкости, провели слив вещества в этот бассейн и с помощью гашеной извести нейтрализовали ее. После этого мы провели осмотр других 17 емкостей и убедившись, что они не протекают, провели на дороге нейтрализацию", — сказал он.

В Тернопольской области вытекло полтонны соляной кислоты / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

На месте инцидента была организована комиссия по чрезвычайной техногенной опасности, которая провела заседание и дала задачу другим органам гражданской защиты. Станислав Ганич подчеркнул, что из-за утечки соляной кислоты в экосистеме реки Стрипа могла произойти катастрофа.

Утечка соляной кислоты в Тернопольской области — последствия / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

"Если бы разгерметизировались 17 емкостей — это было бы катастрофой экологического масштаба", — добавил он.

В ГСЧС добавили, что такая опасная ситуация на Тернопольщине произошла впервые. Пока угрозы окружающей среде и людям нет.

На Тернопольщине произошла утечка соляной кислоты / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Напомним, в Кременчуге на мясокомбинате 17 июня утром произошла авария с выбросом аммиака. В результате пострадали двое работников, их доставили в больницу с диагнозом – отравление парами аммиака, они находятся в состоянии средней тяжести.

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