На Тернопольщине произошла ужасное ДТП с участием автобуса: два человека погибли

В Тернопольской области возле села Горынка Кременецкого района на автодороге М19 случилась ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы".

Об этом сообщили в ГСЧС области.

По предварительной информации, в результате этого столкновения в легковом автомобиле погибли два человека, а пассажиры рейсового автобуса, среди которых было 5 детей, обратились к медицинским работникам, однако отказались от госпитализации.

"В результате автопроисшествия Volkswagen Scirocco выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автобус. Водитель и пассажирка легкового авто, погибшие на месте аварии, это люди пенсионного возраста", – говорится в сообщении полиции региона.

Для ликвидации последствий происшествия на место происшествия была направлена специальная аварийно-спасательная машина из 5 государственной пожарно-спасательной части. Также привлекли спасательное отделение аварийно-спасательной части и кран.

Ранее стало известно, что на Закарпатье в ДТП погибли депутат Виноградовского горсовета и сотрудник полиции.

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