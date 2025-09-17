На Тернопольщине работник ТЦК избил полицейского: что произошло

ДТП и драка в Збараже с участием работника ТЦК

В Збараже на Тернопольщине работник ТЦК нанес аварию и нанес телесные повреждения инспектору полиции.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульных, совершил ДТП. Он отказался останавливаться по требованию патрульных. Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в местное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области. Во время задержания он сопротивлялся и травмировал полицейского.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи под хмельком, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

Что говорят в ТЦК на «проделку» своего бойца

Тернопольский областной ТЦК и СП сообщил, что по данному факту, назначено продолжающееся служебное расследование.

В ТЦК оправдали, что на момент происшествия их работник находился в ежегодном отпуске. Военную службу в Вооруженных Силах Украины проходит с октября 2020 года.

«Руководство ТЦК осуждает какие-либо противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и отмечает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы… Нулевая толерантность к нарушителям Закона — принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого», — отметили в ОТЦК.

