На Тернопольщине разоблачили хитрую схему побега уклонистов за границу: что они придумали

Житель Кременца несколько месяцев с помощью чужих электронных ключей вносил ложную информацию в систему "Шлях" и тем самым помог выехать за границу десяткам уклонистам. За внесение личной информации в государственный портал с каждого из мужчин просил разные суммы.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

За деятельностью мужчины правоохранители следили и документировали его незаконные действия несколько месяцев. Полицейские выяснили, что мужчина работает в финансовом учреждении, поэтому имел беспрепятственный доступ к электронным ключам разных предпринимателей.

"Мужчина наладил "бизнес", воспользовавшись военным положением. Подозреваемый имел доступ к электронным цифровым подписям физических лиц-предпринимателей, которые осуществляли международные перевозки. Он без ведома предпринимателей вносил данные военнообязанных в информационную систему "Шлях", — рассказал глава миграционной полиции Александр Буняк.

Таким образом, злоумышленник помог нескольким десяткам мужчин призывного возраста выехать за пределы Украины во время действия военного положения. А за свои услуги получил денежное вознаграждение.

Житель Кременца был задержан на контрольно-пропускном пункте на границе Украины. Правоохранители объявили ему подозрение в соответствии с ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 5 ст. 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

Напомним, правоохранители разоблачили в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях три канала незаконного выезда мужчин за границу.

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военного учета несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Административная ответственность — штрафы от 510 до 1700 грн, уголовная ответственность — это статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Согласно отчетности прокуратуры, за первые три месяца 2023 года стражи порядка зарегистрировали 1455 новых дел против уклонистов, что составляет уже 60% от количества подобных дел открытых за весь прошлый год.

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