На Тернопольщине скандал из-за российского триколора на алтаре храма УПЦ МП (фото)

Ангел с крыльями в цветах флага России в алтаре церкви УПЦ МП в Тернопольской области

В Тернопольской области разгорелся скандал после того, как в Сети появились фото алтаря в храме УПЦ МП, на котором изображены ангел с крыльями в цветах российского флага.

Об этом рассказал священник ПЦУ Роман Грищук.

Инцидент произошел в селе Сапанов Кременецкого района Тернопольской области (близ границы с Ровенщиной).

Роман Грищук обратил внимание на фото одного из попов Московского патриархата. На фото поп МП сфотографирован в алтаре этой церкви, а на заднем фоне виден российский триколор. И не где-нибудь, а цинично — на крыльях ангела. На изображении четко видна фигура ангела, чьи крылья окрашены в белый, синий и красный цвета, полностью совпадающий с последовательностью цветов флага страны-агрессора.

«Когда в стране каждый день гибнут люди от рук этого флага — он вдруг „вписывается“ в церковное пространство? Становится декоративным? Нейтральным? „Вне политики“? Нет. Символы — это не мелочи. Символы либо исцеляют, либо изменяют. Ангел с крыльями цвета флага уничтожающего наши города и детей — это не о вере. Это о моральной слепоте или о сознательном выборе», — отметил священник Грищук.

Священник размышляет, какие ценности будут у человека, если русский прапор не просто в храме, а в самом алтаре.

В комментариях добавили, что это не единственный храм УПЦ МП в Тернопольской области, где есть такой триколор.

Ранее Роман Грищук обратил внимание, что крестный ход УПЦ МП к Почаеву шел под флагами «российского православного фашизма», который захватчики вывешивают на оккупированных территориях рядом с триколором.

Напомним, что в Успенском соборе во Владимире на Волыни, который перешел из УПЦ МП в ПЦУ, была обнаружена иконописная роспись с изображением российского императора Николая II и его семьи.