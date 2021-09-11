На Тернопольщине скрывался воровской авторитет из России: был "смотрящим" на родине Ленина

На Тернопольщине скрывался воровской авторитет из России: был "смотрящим" на родине Ленина

В России Романа Хилимонова по прозвищу "Попенок" обвинили в создании преступного сообщества и принадлежности к высшему воровской иерархии.

Сотрудники СБУ задержали в городе Кременец Тернопольской области криминального авторитета Рому "Попенка", которого разыскивали российские правоохранители как "смотрящего" за Ульяновской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото задержания.

"Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя ", — сообщили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что задержанный по кличке "Рома Попьонок" занимает высокое положение в российской криминальной иерархии — в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.

"Скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны", — отметили в СБУ.

Как сообщает издание "Вести", настоящая фамилия задержанного — Халимонов, он родился в Украине, а его отец переехал в российский город Ульяновск, на родину вождя российских большевиков Владимира Ульянова-Ленина. Отец Ромы "Попенка" был священником, что и стало причиной прозвища его сына в криминальных кругах.

В 2019 году российские правоохранители предъявили Халимонову обвинения по статье 210 УК РФ, которую ввели специально под воров в законе. Ее санкция предусматривала до 20 лет лишения свободы. Поэтому Рома "Попенок" покинул территорию РФ и перебрался, как оказалось, в Украину.

"В установленном порядке задержанного передано работникам Национальной полиции. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее в Болгарии задержали объявленного в международный розыск вора в законе, по которому введены санкции СНБО, Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Неделя и Андрей Львовский.

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