На Тернопольщине сотрудник ТЦК торговал "гуманитарными" авто: что говорят в военкомате (фото)

Ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должны быть переданы бесплатно военным, работник ТЦК продавал.

В Тернопольской области разразился скандал, связанный с продажей благотворительной помощи, к которому может быть причастен работник ТЦК.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области и Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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По словам правоохранителей, злоумышленник продавал военным транспортные средства, ввозимые на территорию Украины из-за границы через благотворительные фонды как гуманитарную помощь. Так, имея доступ к автомобилям, мужчина подыскал на них покупателей среди военнослужащих.

То есть, ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должны быть переданы бесплатно военным, работник ТЦК продавал.

Он подыскал клиентов среди военнослужащих и за 13 200 долларов предложил купить Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee и Nissan X-Trail.

Удалены деньги

Эти гуманитарные автомобили хранили на территории ТЦК. Злоумышленника задержали "на горячем".

Один из автомобилей, ввозимых как гуманитарную помощь

Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Реакция ТЦК

В Тернопольском ОТЦК подтвердили, что на преступной схеме "погорел" их работник.

"10 сентября 2024 года при содействии руководства Тернопольского ОТЦК был разоблачен не чистый на руку военнослужащий подразделение обеспечения. Старший водитель отдела обеспечения одного из подразделений ТЦК был задержан...

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере во время военного положения)", – говорится в сообщении.

По этому факту в ТЦК проводится служебная проверка.

В то же время, в военкомате уверяют, что военнослужащий "свою противоправную деятельность осуществлял способом, который не связан с его службой в ВСУ и функциональными обязанностями, которые он выполнял в должности".

Напомним, 16 августа стало известно, что СБУ задержала начальников Бориспольского и Бучанского районных ТЦК в Киевской области, заработавших на уклонистах более 1 млн. дол. Впоследствии СБУ объявила руководителю Бучанского районного ТЦК новое подозрение.

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