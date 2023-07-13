На Тернопольщине сотрудники ТЦК остановили автобус и силой задерживали мужчину (видео)

В Тернопольской области – новый скандал во время вручения повесток.

В Сети появилось видео, на котором видны работники ТЦК, которые в грубой форме вытаскивали мужчин призывного возраста из автобуса.

Об этом передает издание "Срочно".

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Инцидент произошел на маршруте "Микулинцы-Тернополь". По словам автора, видео было снято 11 июля. По всей видимости, сотрудники военкомата пытались не просто вручить повестку мужчинам, но и задержать их, чтобы отвезти в ТЦК. Судя по видео, как минумум одного из пассажиров все же задержали.

"Один из мужчин, которого забирали, просил у работников военкомата дать позвонить, однако они сказали "для чего". Видео заканчивается тем, что мужчина в военной форме бьет коленом в живот призывника", – отмечают в издании.

На кадрах слышно, как один из мужчин в военной форме, употребляя нецензурную лекксику, говорит: "Иди сюда, и** ты. Давай, садись, нах*й".

На Тернопольщине сотрудники ТЦК грубо вытаскивали пассажира из автобуса

Тернопольский областной ТЦК и СП пока не отреагировал на инцидент.

Пользователи соцсетей поделились в комментариях своим мнением по поводу таких методов проведения мобилизации.