На Тернопольщине сотрудники ТЦК остановили автобус и силой задерживали мужчину (видео)

В Тернопольской области – новый скандал во время вручения повесток.
В Сети появилось видео, на котором видны работники ТЦК, которые в грубой форме вытаскивали мужчин призывного возраста из автобуса.
Об этом передает издание "Срочно".
Инцидент произошел на маршруте "Микулинцы-Тернополь". По словам автора, видео было снято 11 июля. По всей видимости, сотрудники военкомата пытались не просто вручить повестку мужчинам, но и задержать их, чтобы отвезти в ТЦК. Судя по видео, как минумум одного из пассажиров все же задержали.
"Один из мужчин, которого забирали, просил у работников военкомата дать позвонить, однако они сказали "для чего". Видео заканчивается тем, что мужчина в военной форме бьет коленом в живот призывника", – отмечают в издании.
На кадрах слышно, как один из мужчин в военной форме, употребляя нецензурную лекксику, говорит: "Иди сюда, и** ты. Давай, садись, нах*й".
Тернопольский областной ТЦК и СП пока не отреагировал на инцидент.
Пользователи соцсетей поделились в комментариях своим мнением по поводу таких методов проведения мобилизации.
Скандальные случаи с вручением повесток
В апреле в Тернополе уже был подобный скандал. На опубликованном в Сети видео видно, как мужчины в военной форме, очевидно, – работники ТЦК, и женщины ссорятся на территории автовокзала Тернополя. На видео видно, что разговор с людьми в форме в повышенном тоне перерос в потасовку.
На прошлой неделе в Хмельницкой области представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу.
В Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На видео видно, как мужчина лежит на асфальте вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.
А в Одессе женщина в маршрутке криками защищала мужчину от повестки, восклицая, что мужчин стали "вылавливать, как собак".
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