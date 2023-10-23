На Тернопольщине у мужчины конфисковали 10 евро, потому что он обменял их не в банке

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Тернопольской области у мужчины, который на рынке обменял 10 евро на 400 грн, конфисковали валюту.

Об этом говорится в постановлении Зборовского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 11 октября 2023 года мужчина на улице Базарная в Зборове обменял 10 евро на 400 гривен. Этот факт зафиксировали сотрудники полиции и составили против жителя Тернопольщины протокол. Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения валютных операций.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Зборовский районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным по ст.162 Кодекса Украины об административных правонарушениях. У него конфисковали 10 евро. Также нарушитель должен уплатить 537 грн судебного сбора.

Постановление суда

Напомним, в Волынской области у пенсионерки конфисковали 20 злотых и оштрафовали на 8500 грн из-за обмена валюты не в банке.

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