На Тернопольщине у мужчины конфисковали 50 долларов, потому что он обменял их не в банке

В Тернопольской области суд конфисковал у мужчины 50 долларов, потому что он обменял валюту не в банке, а на местном рынке.

Об этом говорится в постановлении Борщевского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, инцидент произошел 26 октября 2023 года в городе Борщев Тернопольской области. В материалах дела указано, что "подозреваемый совершил незаконную торговлю валютными ценностями, а именно совершил покупку иностранной валюты в сумме 50 (пятьдесят) долларов США у другого лица, за что заплатил 1800 гривен, чем нарушил требования ч. 3ст. 6 ЗУ" О валюте и валютных операциях".

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.162 КУоАП. Суд конфисковал у него 50 долларов. Также житель Тернопольщины должен заплатить 537 грн судебных издержек.

Постановление суда

Напомним, в Волынской области у пенсионерки конфисковали 20 злотых и оштрафовали на 8500 грн из-за обмена валюты не в банке.

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