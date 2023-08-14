На Тернопольщине уклонист отказался воевать: заявил, что лучше перейдет на сторону РФ

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва и назначили три года тюрьмы.
В Тернопольской области военнообязанный мужчина отказался защищать Родину на фронте, потому что "это не его война" и заявил, что лучше перейдет на сторону России.
Об этом говорится в приговоре Лановецкого райсуда Тернопольщины.
Отмечается, что военнообязанный Александр Д. в сентябре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и был признан годным к службе. После чего его должны были отправить в учебный центр. Однако мужчина проигнорировал повестку на отправку.
Сначала уклонист уверял, что не может воевать из-за религиозных убеждений. В свое время он проходил альтернативную срочную службу.
Чиновник из военкомата на суде рассказал, что Александр отказался получать повестку, заявив, "что не желает служить и защищать Украину и лучше перейдет на сторону врага". Об этих заявлениях чиновнику рассказал солдат, вызвавший обвиняемого в военкомат.
Суд признал Александра виновным в уклонении от призыва и назначил три года тюрьмы. Обвиняемый имеет право подать апелляцию.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации, заявив, что должен ухаживать за родителями. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
Другой мужчина из Тернопольщины обругал военкома и отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд"
Еще один уклонист отказался от мобилизации, объясняя это тем, что ухаживает за огородом и домашними животными.
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