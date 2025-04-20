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В Тернопольской области тела брата и сестра пролежали в доме пять месяцев.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Проверить жилье жителей Бережан — с такой просьбой к работникам полиции обратился семейный врач. Он рассказал, что периодически, раз в несколько месяцев навещает родных брата и сестру, 1961 и 1953 годов рождения, проживавших по указанному адресу. В последний раз у них был в ноябре. Приехав 17 апреля, попасть на территорию хозяйства фельдшер не смог — и ворота, и дом были закрыты», — говорится в сообщении ведомства.

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Зайдя в дом, правоохранители обнаружили тела владельцев дома.

Судебно-медицинский эксперт предполагает, что мужчина и женщина скончались около 4-5 месяцев назад. Родственников у них не было, поэтому никто не заметил их отсутствие. Следов насильственной смерти на теле он не обнаружил, но стало известно, что у мужчины и женщины были проблемы со здоровьем.

Причина смерти станет известна после вскрытия. По этому факту открыто производство согласно ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Напомним, в Киеве застолье закончилось трагедией — один из мужчин скончался после травм.