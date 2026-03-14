На Тернопольщине в доме заживо сгорел маленький ребенок
На месте пожара спасатели обнаружили тело ребенка. Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.
В Тернопольской области спасатели прибыли по вызову. Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там мальчика.
Об этом сообщили в полиции.
«Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там 6-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».
