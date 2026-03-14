На Тернопольщине в доме заживо сгорел маленький ребенок

На месте пожара спасатели обнаружили тело ребенка. Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

В доме произошел пожар

В Тернопольской области спасатели прибыли по вызову. Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там мальчика.

Об этом сообщили в полиции.

«Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там 6-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, в Черкасской области из-за халатности матери в пожаре погибли четверо детей.

