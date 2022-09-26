На Тернопольщине в ДТП, которое сама же и устроила, погибла водитель

Недалеко от перекрестка столкнулись легковые автомобили Hyundai Getz, за рулем которого была 44-летняя жительница Киева, и Opel Zafira, за рулем которого находился 42-летний житель Луцка.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Женщина съехала на правую обочину, автомобиль занесло и выбросило на полосу встречного движения. Уже там Hyundai врезался в Opel, в котором, кроме водителя, находились три пассажира. Они пострадали, их доставили в Кременецкую больницу.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Ранее стало известно, что в Винницкой области три человека погибли в результате аварии с участием двух мотоциклов и автомобиля.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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