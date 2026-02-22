ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

На Тернопольщине в ДТП разбились спасатели

В Тернопольской области произошла смертельная авария — погибли работники ГСЧС. Причина ДТП неизвестна.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погибшие спасатели

Погибшие спасатели

В Тернопольской области в результате ДТП оборвалась жизнь двух спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Один из погибших был мастер-сержантом, его звали Василий Танасишин. Другой спасатель Роман Гнатов, водитель и пожарный-спасатель 14-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

«Это тяжелая и болезненная потеря для всей Службы! Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, всем, кто знал и работал рядом с ними», — говорится в публикации спасателей.

Детали смертельной аварии не сообщают. Находились ли в автомобиле другие работники ГСЧС — неизвестно.

Напомним, вблизи села Средний Бурлук Купянского района вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Белые ангелы». Двое полицейских погибли на месте. Еще один полицейский получил телесные повреждения.

Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie