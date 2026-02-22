На Тернопольщине в ДТП разбились спасатели

Погибшие спасатели

В Тернопольской области в результате ДТП оборвалась жизнь двух спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Один из погибших был мастер-сержантом, его звали Василий Танасишин. Другой спасатель Роман Гнатов, водитель и пожарный-спасатель 14-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

«Это тяжелая и болезненная потеря для всей Службы! Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, всем, кто знал и работал рядом с ними», — говорится в публикации спасателей.

Детали смертельной аварии не сообщают. Находились ли в автомобиле другие работники ГСЧС — неизвестно.

Напомним, вблизи села Средний Бурлук Купянского района вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Белые ангелы». Двое полицейских погибли на месте. Еще один полицейский получил телесные повреждения.