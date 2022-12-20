На Тернопольщине в канализации нашли сотни евро и фунтов: видео

Мэр города утверждает, что деньги настоящие.
В городе Лановце Тернопольской области коммунальщики обнаружили в канализации сотни евро и фунтов.
Об этом рассказал городской голова Лановцев Роман Казновецкий.
Мэр сообщил, что коммунальщики ездили чистить канализацию. Когда они начали выполнять работу, были удивлены, ведь стоки забили деньги. В основном это были фунты и евро. Мэр города утверждает, что деньги – настоящие.
На видео коммунальщики показали купюры. Деньги кто пытался сжечь, а затем выбросил в канализацию. Коммунальщики насчитали 700 евро по 100 и фунты. Сколько денег пропало в стоках неизвестно. В городе не знают, кто выбросил деньги в канализацию.
"Уважаемые жители Лановецкой общины и Украины. Не забивайте канализацию. Пользуйтесь банковскими учреждениями. А лучше донатьте на ВСУ", — написал мэр Лановец.
Другие курьезные случаи в Тернопольской области
Ранее в Тернополе завистливые соседи добились отключения света в доме, где никогда не выключали электричества. Это разозлило соседей и они стали повсюду жаловаться, пока дом не остался без света.
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