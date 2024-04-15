На Тернопольщине в ухе 4-летнего ребенка обнаружили паука (фото)

Ребенок жаловался на заложенность носа.
В Тернопольской области в ухе 4-летнего мальчика врачи обнаружили паука. Ребенок несколько недель страдал заложенностью носа.
Об этом сообщили в Скалатской коммунальной районной больнице.
Случай произошел с жителями Скалатской громады Тернопольского района. К врачу обратилась местная жительница, 4-летний сын которой жаловался на постоянную заложенность носа, слизистые выделения из носа, затруднение носового дыхания.
Врач осмотрел пациента, диагностировал аллергический ринит и обнаружил постороннее тело в ухе. Выяснилось, что в слуховом проходе мальчика поселился паук.
Напомним, в Китае в провинции Хунань в ухо женщины залез паук и ползал там. Из-за дискомфорта потерпевшая обратилась к врачу, которому удалось достать паука из ушного канала.
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