На Тернопольщине вандал разорил 11 могил погибших воинов (фото)

В Тернопольской области полицейские вандал повредил и разорил могилы украинских военнослужащих.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел сегодня, 27 сентября, в селе Большие Млиновцы Кременецкого района.

В полицию сообщили, что на местном кладбище неизвестный мужчина срывал государственные флаги и выбросил кресты с могил погибших военнослужащих.

На месте происшествия полицейские зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, погибших в войне против РФ.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители.

В Тернопольской области вандал осквернил могилы военнослужащих (6 фото)

Оскверненные могилы военных в Тернопольской области: фото facebook.com/volodimir.bugrak

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). За совершенное вандалу грозит от трех до пяти лет ограничение или лишение свободы. Также будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта.

Напомним, 20 июня украинский волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как неизвестная женщина среди ночи умышленно вредит могиле украинских героев на Аскольдовой могиле в Киеве.

Читайте также:

На Аскольдовой могиле убрали последствия вандализма захоронений героев! Какое наказание получит виновница?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.