На Тернопольщине юноша, изнасиловавший 13-летнюю девочку, получил 8 лет тюрьмы

Преступление произошло еще два года назад, однако рассмотрение дела длилось все это время и решение было принято только сейчас.

В Тернопольской области юноша, изнасиловавший 13-летнюю знакомую, получил 8 лет заключения.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Преступление произошло еще два года назад, однако решение было принято только сейчас.

В селе Настасов Тернопольского района, где отдыхала компания из пяти подростков – трех парней и двух девушек.

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По данным следствия, преступление совершил тогда еще 17-летний юноша, который к вечеру приехал к знакомым на пруд, где те рыбачили, и привез с собой бутылку водки.

В результате употребления алкоголя потерпевшая потеряла сознание. В это время юноша взял на руки 13-летнюю девушку и перенес ее в обрыв возле пруда и изнасиловал ее.

"Действуя умышленно, он положил девушку на траву, снял с нее нижнее белье и одежду, после чего против ее воли, совершил с ней вагинальный половой акт", – говорится в приговоре суда.

Сам юноша свою вину не признал. Он заявил, что во время распития алкоголя потерпевшая потеряла сознание и даже скатилась к пруду. Однако юноша с друзьями отнесли ее чуть повыше, чтобы она не упала в воду. Далее он утверждает, что уехал домой.

Сама потерпевшая говорит, что помнит инцидент отрывками. Она только хорошо запомнила, что ее душили и приказывали не кричать.

Следствие установило, что обвиняемый все же причастен к изнасилованию. Ему приговорили к восьми годам заключения. В этот срок отнес ему почти двухлетний период, когда он находился в СИЗО. Также суд частично удовлетворительный гражданский иск семьи девушки – 500 тыс. грн. морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Черкассах 17-летний юноша три месяца насиловал 12-летнюю девочку.

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