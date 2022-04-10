На Тернопольщину хотят переехать 110 представителей бизнеса: 11 предприятий уже приступили к работе

Семь предприятий обустраивают производства.
из-за войны в Тернопольскую область изъявили желание переехать 110 предприятий с "горячих точек".
Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.
По его словам, для 43 представителей бизнеса уже определены локации. В настоящее время завершили переезд в регион и обустраивают производство семь предприятий.
В целом уже 11 субъектов хозяйствования начали деятельность и производят продукцию. Из них:
- три – швейных,
- одно – по производству строительных материалов,
- одно – пищевое,
- одно — металлообработка,
- два – машиностроение,
- одно – ИТ,
- одно — производство клейких лент,
- одно – оптовая торговля фармацевтическими средствами.
"Перемещение оборудования предприятия осуществляется на безвозмездной основе силами "Укрзализныци" и "Укрпочты", а также при необходимости привлекаются субподрядчики", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован из центра города памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение о демонтаже памятника принял исполком горсовета. Памятник русскому поэту расположен в сквере по ул. Вячеслава Чорновила. Пушкин был обращен взглядом на Театральную площадь.