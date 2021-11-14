На территории Беларуси находится 16 тысяч мигрантов: чем это опасно для Украины

Украинские силовики готовятся к разным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
В ходе состоявшегося в Луцке межведомственного совещания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обнародовал данные разведки о количестве так называемых "беженцев" на территории Беларуси, которые пытаются прорваться через границу с ЕС.
Об этом по итогам совещания сообщили в пресс-службе СНБО.
По словам Данилова, ситуацию на белорусско-польской границе нельзя назвать гуманитарным кризисом. "Это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", — заявил он.
Секретарь СНБО обнародовал данные разведки о том, что в настоящее время на территории Беларуси находится "около 16 тысяч человек — так называемых беженцев".
“Эта ситуация может коснуться нас непосредственно, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования. Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе”, — подчеркнул Данилов.
Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.
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