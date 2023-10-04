На территории детдома в Прилуках нашли мертвым 11-летнего мальчика: что произошло (фото)

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к утоплению питомца заведения в водоеме.

В ставке на территории Прилуцкого учебно-реабилитационного центра обнаружили тело 11-летнего питомца этого детдома.

Об этом в среду, 4 октября, сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Об этом случае сообщили в Прилукский районный отдел полиции около 16:00. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в водоеме ребенка без признаков жизни.

Также читайте В Киеве брат и сестра разбились после падения с 24 этажа: детали

“Предварительно полицейские установили, что во время прогулки на территории заведения ребенок упал в пруд и утонул. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено”, — говорится в сообщении.

Сотрудники Прилукского районного отдела полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства, повлекшие трагедию.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ с примечанием "несчастный случай" и ст. 137 УКУ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей).

Напомним, ранее в Одесской области в искусственном водоеме обнаружили тела двух 13-летних мальчиков.

Читайте также: