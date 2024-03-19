На территории Луганской области неизвестные жестоко застрелили двух оккупантов

Двое россиян приехали на временно оккупированную территорию из Краснодарского края.

На временно оккупированной территории Луганской области неизвестные застрелили двух россиян из Краснодарского края.

Об этом написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как отмечается, неизвестные застрелили на территории Луганской области двух россиян из Краснодарского края. На теле одного из них обнаружили семь пулевых ранений, другой россиянин получил ранение в затылок.

На месте оккупанты обнаружили 13 гильз.

"А сидели бы дома – были бы целыми и живыми. Не нужно приезжать на оккупированные территории", — подчеркнул Денис Казанский.

Напомним, что россияне разрушили промышленные объекты комбината в Луганской области.

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