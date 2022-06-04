На территории так называемой "ДНР" заработал российский "Промсвязьбанк"

На территории так называемой "ДНР" заработал российский "Промсвязьбанк"

Один из крупнейших российских банков – "Промсвязьбанк" – начал свою деятельность на территории самопровозглашенной "ДНР".

Соответствующее решение принял так называемый "Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

"Право предоставления банковских и других финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов и т.п. на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", — говорится в тексте постановления.

Отмечается также, что аналогичное решение было принято и в самопровозглашенной ЛНР, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Ранее, в начале мая, "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму – в Симферополе и Севастополе.

Напомним, в Мариуполе и районе российские оккупанты заключают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с "новой властью".

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