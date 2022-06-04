На территории так называемой "ДНР" заработал российский "Промсвязьбанк"

Один из крупнейших российских банков – "Промсвязьбанк" – начал свою деятельность на территории самопровозглашенной "ДНР".
Соответствующее решение принял так называемый "Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики".
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
"Право предоставления банковских и других финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов и т.п. на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", — говорится в тексте постановления.
Отмечается также, что аналогичное решение было принято и в самопровозглашенной ЛНР, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Ранее, в начале мая, "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму – в Симферополе и Севастополе.
Напомним, в Мариуполе и районе российские оккупанты заключают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с "новой властью".
Читайте также:
- "Прямое попадание": ВСУ уничтожили российский Т-72 на Донбассе (видео)
- Оккупанты проводят набор и подготовку наемников, хорошо говорящих на украинском
- "Дон-дон, заканчивай лгать": Гайдай обратился к Кадырову и посоветовал "посчитать" бойцов в Северодонецке