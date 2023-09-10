На территории Ужгородского замка археологи обнаружили давний медальон: кому он принадлежал

Во время археологических раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка найден иезуитский медальон.

О находке рассказал Владимир Мойжес, историк, кандидат исторических наук, директор Археологического музея Ужгородского национального университета, сообщает Mukachevo.net.

На одной стороне медальона в профиль изображен святой Франциск Ксаверий, а на другой – святой Игнатий Лойола. Эти люди почитаются как католические святые и основатели Общества Иисуса, широко известного как орден иезуитов.

В исторических источниках можно найти, что в середине 17 века Янош Другет, тогдашний владелец города, пригласил иезуитов поселиться в Ужгороде. В 1773 года иезуиты покинули город, вынуждены это сделать из-за декрета Папы Климента XIV, который ликвидировал орден.

Доктор Владимир Мойжес говорит, что нынешние раскопки, прежде всего, сосредоточены на остатках средневековой римско-католической церкви Святого Юрия на территории замка. Эта церковная постройка занимает значительную площадь, и ожидается, что проект раскопок будет длиться примерно пять лет.

Среди наиболее значимых находок на сегодняшний день — сабля, датированная первой половиной 17-го века, найдена в одной из крипт. К сожалению, все крипты стали жертвами грабителей в 18 веке, оставив археологам только те предметы, которые не заинтересовали грабителей, такие как украшения из недрагоценных металлов и бусы, или уцелевшие под толстым слоем земли по счастливой случайности.

Справка:

Церковь святого Юрия существовала с 13 до 18 века. Древнейшие документальные упоминания о нем датируются 1248 годом. 1646 на территории церкви святого Юрия подписали Ужгородскую церковную унию, акт церковного объединения 63 священников Мукачевской православной епархии с Римом. Однако в 1728 году пожар уничтожил церковь.

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