На территории Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры – ОВА

На территории Винницкой области идет воздушная тревога.
В Винницкой области, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры.
Об этом жителей Винницкой области призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в социальных сетях.
"Работаем" – говорится в сообщении Винницкой ОВА.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Винницкой области есть "прилеты", в частности, в Калиновской общине.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.
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