На территории Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры – ОВА

В Винницкой области, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом жителей Винницкой области призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в социальных сетях.

"Работаем" – говорится в сообщении Винницкой ОВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Винницкой области есть "прилеты", в частности, в Калиновской общине.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.