На территории винницкой больницы жестоко убили собак: активисты обратились к правоохранителям

В Виннице разгорелся скандал, связанный с жестоким убийством бездомных собак на территории Винницкой областной клинической больницы им. М. И. Пирогова. По данным зоозащитников, неизвестные отравили животных, находившихся на попечении волонтеров. В настоящее время активисты направили официальные обращения в Министерство здравоохранения и Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Об этом сообщила волонтер и зоозащитница Ольга Танаскова.

Известно, что судебно-ветеринарная экспертиза обнаружила у погибших животных не только яд, но и следы избиения. При этом собаки были стерилизованы, вакцинированы, социализированы и, по словам волонтеров, не представляли угрозы людям.

«Несмотря на это — их уничтожили, а кормящим животных угрожают. Когда на фронте медики спасают жизнь даже животных, в тылу больница превращается в место страдания беззащитных. Это позор и варварство, не имеющее ничего общего с медициной. Когда в тыловом городе руководитель больницы демонстрирует жестокие расправы над животными, несовместимы с честью врача. Еще и в такое страшное для страны время», — отметила Ольга Тарановская.

Поэтому активисты требуют немедленных действий, включая проведение служебного расследования действий директора больницы Папенко В.В., предоставление оценки приказам и распоряжениям руководства по уничтожению животных жестокими методами. Также рассмотрение вопроса о соответствии руководителя занимаемой должности. Кроме того, они настаивают на обеспечении гуманного обращения с животными во всех медицинских учреждениях Украины.

В «UAnimals» сообщили, что подали заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

