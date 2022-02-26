На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы"

На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы"

О подозрительных лицах просят сообщить полицию.

В каждый населенный пункт на территории Украины въехали "спящие группы".

Об этом сообщили в "Телеграмме" ВРУ.

Отмечается, что эти люди снимали квартиры проживавшие там и ждали времени "Ч". Дома снимали, пользуясь услугами риэлторов.

"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьбы к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года до нынешнего времени, звонить по номеру 0679839403 или на 102", — говорится в сообщении.

Сейчас эти лица используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп. Кроме того, они могут быть вооружены.