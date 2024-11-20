На ВОТ россияне "охотятся" на талантливых украинских детей: детали от ЦНС

Цинизм врага каждый раз выходит на новый уровень.

На временно оккупированных территориях россияне "охотятся" на наших "перспективных" малышей. Так, враг пытается вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Империя годами питается мозгами покоренных народов, именно поэтому первое, что совершает кремль на захваченных землях — это выкачка материальных и интеллектуальных ресурсов", — подчеркнули в ведомстве.

Не исключено ситуация на ВОТ

Как отмечается, кремлевские оккупационные администрации формируют списки детей, имеющих достижения в области музыки, искусства и спорта. В дальнейшем планируется вывести этих детей в профильные интернаты на территории РФ, обещая преимущества над сверстниками с ВОТ.

"Заметим, что в России спорт обречен, как и любые художественные инициативы. Российская культура является оружием Кремля и не является конкурентной в свободном мире. Спортсмены РФ находятся в изоляции. Поэтому призываем родителей не дать россиянам уничтожить будущее своих одаренных детей", – подытожили в ЦНС.

Напомним, российским военным систематически выдавали наркотические средства. Речь идет о наркотическом средстве – промедоле.

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