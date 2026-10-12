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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1779
Время на прочтение
1 мин

На Трампе давят из-за соглашения с Путиным, огромные потери РФ на фронте: главные новости ночи 12 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 октября 2026 года:

  • Трамп доигрался: в США разразился скандал из-за дизельного соглашения с Путиным Читать далее –>

  • Британия поддержала энергетическое перемирие между Украиной и РФ, которое объявил Трамп Читать далее –>

  • Российское наступление обернулось огромными потерями: в НАТО ошарашили цифрами за сентябрь Читать далее –>

  • Россию и Украину призвали к важному шагу в Черном море: вмешался Папа Римский Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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