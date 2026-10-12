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На Трампе давят из-за соглашения с Путиным, огромные потери РФ на фронте: главные новости ночи 12 октября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 октября 2026 года:
Трамп доигрался: в США разразился скандал из-за дизельного соглашения с Путиным Читать далее –>
Британия поддержала энергетическое перемирие между Украиной и РФ, которое объявил Трамп Читать далее –>
Российское наступление обернулось огромными потерями: в НАТО ошарашили цифрами за сентябрь Читать далее –>
Россию и Украину призвали к важному шагу в Черном море: вмешался Папа Римский Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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