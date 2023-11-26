На трассах Одесчины снегопад вызвал ряд ДТП, есть пострадавшие – фото

Аварии еще больше усложнили движение по трассам в Одесской области.
В Одесской области на трассах, где сильный снегопад и гололедица, произошло несколько аварий. В результате ДТП пострадали два человека.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Так, на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.
На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка. Правоохранители помогают водителям проехать усложненный участок дороги.
Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.
А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Люди не пострадали, им оказывается помощь.
Водителей, которые в пути, просят быть очень внимательными и осторожными, а также соблюдать ПДД.
Напомним, снежный апокалипсис парализовал трассу Одесса-Рени, движение перекрыто для всех видов транспорта (фото, видео).
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