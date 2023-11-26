Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На трассах Одесчины снегопад вызвал ряд ДТП, есть пострадавшие – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На трассах Одесчины снегопад вызвал ряд ДТП, есть пострадавшие – фото

На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик с зерном / Фото: Национальная полиция Украины в Одесской области

Аварии еще больше усложнили движение по трассам в Одесской области.

В Одесской области на трассах, где сильный снегопад и гололедица, произошло несколько аварий. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Так, на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка. Правоохранители помогают водителям проехать усложненный участок дороги.

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины / ©
Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.

А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Люди не пострадали, им оказывается помощь.

Водителей, которые в пути, просят быть очень внимательными и осторожными, а также соблюдать ПДД.

Напомним, снежный апокалипсис парализовал трассу Одесса-Рени, движение перекрыто для всех видов транспорта (фото, видео).

Читайте также:

Снег парализовал трассу Одесса-Рени

Снег парализовал трассу Одесса-Рени

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
250
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация