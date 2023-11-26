На трассах Одесчины снегопад вызвал ряд ДТП, есть пострадавшие – фото

Аварии еще больше усложнили движение по трассам в Одесской области.

В Одесской области на трассах, где сильный снегопад и гололедица, произошло несколько аварий. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Так, на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка. Правоохранители помогают водителям проехать усложненный участок дороги.

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Снегопад вызвал ряд аварий на трассах Одесщины

Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.

А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Люди не пострадали, им оказывается помощь.

Водителей, которые в пути, просят быть очень внимательными и осторожными, а также соблюдать ПДД.

Напомним, снежный апокалипсис парализовал трассу Одесса-Рени, движение перекрыто для всех видов транспорта (фото, видео).

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