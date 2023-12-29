"На трассе – 3 экипажа здоровых мужиков": военный призвал мобилизовать силовиков и пенсионеров МВД

Лапин соглашается с тем, что полицейские должны искать правонарушителей, но предлагает некоторые функции делегировать именно женщинам.

Законопроект об усилении мобилизации нужен, однако у него существенный недостаток.

Что следует изменить, своими соображениями поделился спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин, передает "Эспрессо".

В частности, он считает, что мобилизовывать нужно некоторых представителей силовых структур.

"Я считаю, что надо наводить порядок: четко разграничить кто и что должно делать, разобраться со спецучетом. Глава Нациполиции выходил и говорил, что у них там только 100 тыс. и они заняты, повестки раздавать не будут и воевать им некогда, потому что у них много работы", – отмечает военный.

Однако, по информации экснардепа, в системе МВД до начала полномасштабного вторжения было не 100 тыс., а 367 тыс. личного состава.

"Понимаю, есть пограничники, ГСЧС, которые работают нон-стоп, а другие – следователи, БЭБ (Бюро экономической безопасности, – Ред.), ГБР и так далее. Слушайте, у нас в силовых структурах – куча народа", – говорит Лапин.

Кроме того, он напомнил, что есть определенная категория силовиков, рано ушедших на пенсию по выслуге лет.

"Те, что на пенсию ушли в 40 лет – нормальные, здоровые, они отслужили уже в полиции или милиции и дальше прячутся за спецучетом, в то же время львиная часть из них даже не стоит (на военном учете. – Ред.). Скажите, пожалуйста, мы их для чего берем, мы для чего в этом году потратили 136 миллионов на закупку новых автозаков? Здесь вопрос, выстоит ли государство, будет ли оно существовать, а у нас ментов, извините, берегут", — возмущается военный.

Лапин соглашается, что полицейские должны искать правонарушителей, выполнять оперативную работу, дежурить на блокпостах и следить за соблюдением ПДД. Однако предлагает некоторые функции делегировать именно женщинам.

"Что на трассе делает три экипажа здоровых мужиков по два человека в каждом ? Поэтому закон о мобилизации должен это урегулировать, но, к большому сожалению, в этом законе о полиции, спецучете и обо всем том, что я сказал – ни слова не указано. Есть большая надежда, что между первым и вторым чтением найдется депутат, который подаст такие правки, чтобы этот вопрос потянуть", – подытожил Лапин.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Также ТСН.ua проанализировал все скандальные инициативы в новом законопроекте о мобилизации.

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