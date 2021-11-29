На трассе Днепр-Запорожье произошло жуткое ДТП: три человека погибли на месте (фото)

На трассе Днепр-Запорожье произошло жуткое ДТП: три человека погибли на месте (фото)

Машины столкнулись около 7:50 утра.

На трассе Днепр-Запорожье утром 29 ноября столкнулись две легковушки — ВАЗ 2108 и Skoda Oсtavia. В аварии погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Столкновение произошло около 7:50 утра вблизи села Красный Яр. Известно, что водитель ВАЗа двигался по трассе в правой полосе, а мужчина за рулем Skoda – в левой. Затем ВАЗ повернул налево, чтобы развернуться и столкнулся со вторым автомобилем.

На месте ДТП погибли все, кто находился в ВАЗ: водитель, 72-летняя женщина и 65-летний мужчина. В другом авто ехал только водитель. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.

Национальная полиция Украины

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, что в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Информация о потерпевших уточняется.

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