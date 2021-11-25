На трассе Харьков-Полтава пассажирский автобус слетел в кювет: есть пострадавшие (видео)

Травмировались четыре человека.
На трассе Харьков-Полтава автобус с пассажирами слетел в кювет.
Об этом сообщает "Суспільне".
Сегодня, 25 ноября, пассажирский автобус съехал в кювет на трассе Харьков-Полтава. По предварительной информации, травмы получили четыре пассажира. На месте работают медики и спасатели.
ДТП произошло возле села Литвиновка Валковского района.
В автобусе было 16 пассажиров. Трое пассажиров, в том числе 8-летняя девочка, получили ушибы, у водителя — закрытый перелом голени. Травмированных отвезли в Валковскую больницу.
Напомним, что в Коростене в Житомирской области произошло ДТП. Очевидцы сняли на дороге два опрокинутых микроавтобуса.
Читайте также: