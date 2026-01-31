- Дата публикации
На трассе Херсон — Николаев ограничили движение: что произошло
Причиной временного ограничения движения стало повреждение антидроновых конструкций.
На трассе М-14 в направлении Херсон—Николаев временно ограничили движение. Это произошло из-за повреждения антидроновых конструкций.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
«На трассе М-14 в направлении Херсон—Николаев временно ограничено движение. Из-за резкого перепада температуры повреждены столбы с антидроновыми сетками», — отметил он.
Прокудин добавил, что принимаются меры по оперативному восстановлению конструкций и проезду.
Напомним, 30 января, россияне атаковали маршрутку в Херсоне. «Предварительно в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения», — отметил он глава ОВА Александр Прокудин.