ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

На трассе Херсон — Николаев ограничили движение: что произошло

Причиной временного ограничения движения стало повреждение антидроновых конструкций.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Повреждение антидроновых конструкций

Повреждение антидроновых конструкций / © Укринформ

На трассе М-14 в направлении Херсон—Николаев временно ограничили движение. Это произошло из-за повреждения антидроновых конструкций.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«На трассе М-14 в направлении Херсон—Николаев временно ограничено движение. Из-за резкого перепада температуры повреждены столбы с антидроновыми сетками», — отметил он.

Прокудин добавил, что принимаются меры по оперативному восстановлению конструкций и проезду.

Напомним, 30 января, россияне атаковали маршрутку в Херсоне. «Предварительно в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения», — отметил он глава ОВА Александр Прокудин.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie