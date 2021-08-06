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На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны

На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны

На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны

Фото: скриншот с видео

Из-за аварии образовалась пробка протяженностью до села Скибин.

На отрезке трассы Киев-Чернигов в пятницу, 6 августа, произошло ДТП с участием военной колонны.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла вблизи пгт Большая Дымерка.

Напомним:

  • Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп. Вблизи поселка Квасилов Ровенской области легковушка столкнулась с фурой. 42-летний водитель легковой машины погиб на месте. Предварительно в полиции выяснили: именно он выехал на встречку, обойти его грузовику не удалось. Сейчас копы открыли производство из-за нарушения правил дорожного движения.
  • А в районе Сома провинции Мугла, что на Западе Турции, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли по меньшей мере 6 человек, 37 человек получили ранения.
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