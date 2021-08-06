На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны

Из-за аварии образовалась пробка протяженностью до села Скибин.
На отрезке трассы Киев-Чернигов в пятницу, 6 августа, произошло ДТП с участием военной колонны.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что авария произошла вблизи пгт Большая Дымерка.
Напомним:
- Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп. Вблизи поселка Квасилов Ровенской области легковушка столкнулась с фурой. 42-летний водитель легковой машины погиб на месте. Предварительно в полиции выяснили: именно он выехал на встречку, обойти его грузовику не удалось. Сейчас копы открыли производство из-за нарушения правил дорожного движения.
- А в районе Сома провинции Мугла, что на Западе Турции, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли по меньшей мере 6 человек, 37 человек получили ранения.