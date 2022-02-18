На трассе Киев-Чернигов столкнулись микроавтобус с подводой: погибли два человека (фото)

Полиция проводит расследование.
На трассе Киев-Чернигов, недалеко от села Топчиевка, произошло ДТП: столкнулись микроавтобус с подводой. В результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
51-летний водитель микроавтобуса двигался в направлении Киева. Между селами Топчиевка и Красиловка Черниговского района столкнулись ехавший в попутном направлении микроавтобус с подводой. В результате ДТП 53-летний погонщик подводы и 47-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, отметили в полиции.
Напомним, на Буковине в подводу врезался микроавтобус. В результате аварии погиб пассажир, сидевший на телеге, а также лошадь.
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