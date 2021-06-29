На трассе Киев-Чернигов в лобовом столкновении легковушки и маршрутки пострадали 9 человек

Водитель легковушки в реанимации.
Лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка с 19 пассажирами. Авария произошла на трассе Киев-Чернигов. В результате столкновения 9 человек пострадали.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Предварительно, 26-летний водитель автомобиля "Опель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где именно в этот момент двигался рейсовый автобус "Борзна-Киев".
Оба водителя и еще семь пассажиров доставили в ближайшую больницу. Пять — госпитализировали. Водитель легковушки в реанимации.
Напомним, что 26 июня около турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.