На трассе Киев-Чернигов в лобовом столкновении легковушки и маршрутки пострадали 9 человек

На трассе Киев-Чернигов в лобовом столкновении легковушки и маршрутки пострадали 9 человек

Водитель легковушки в реанимации.

Лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка с 19 пассажирами. Авария произошла на трассе Киев-Чернигов. В результате столкновения 9 человек пострадали.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Предварительно, 26-летний водитель автомобиля "Опель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где именно в этот момент двигался рейсовый автобус "Борзна-Киев".

Оба водителя и еще семь пассажиров доставили в ближайшую больницу. Пять — госпитализировали. Водитель легковушки в реанимации.

Напомним, что 26 июня около турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.

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