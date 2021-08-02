На трассе Киев-Чоп фура смяла легковушку: есть жертвы

Водитель легковушки на большой скорости вылетел на встречную полосу.
Один человек погиб, еще один оказалась больницы. Такие последствия аварии на Ровенщине, на трассе Киев-Чоп.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Легковушка не разминулась с фурой: удар был таким, что легковой автомобиль смяло, как консервную банку. По предварительной информации, 23-летний водитель на большой скорости мчался по трассе и вдруг резко затормозил. Машину выбросило на встречку, где именно ехал грузовик. Она протаранила легковушку.
18-летняя девушка, которая была на пассажирском сиденье, погибла на месте. 23-летний водитель в больнице. Медики говорят, его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет. Водитель фуры не пострадал.
Когда полиция ехала по вызову на место аварии, произошло еще одно ДТП: копам на перекрестке не предоставила преимущество водитель легковушки. В этой аварии обошлось без пострадавших.