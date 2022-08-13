На трассе Киев-Чоп произошла авария: движение из столицы в Житомир осложнено

В субботу, 13 августа, на трассе Киев-Чоп произошла авария.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 105 км автодороги Киев-Чоп. В настоящее время движение в направлении Житомира со стороны столицы затруднено.
Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.
"Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации, подчеркиваю патрульные.
Патрульные не сообщили детали ДТП. Впрочем, известно, что авария с пострадавшими. На опубликованных фото видно перевернутое посреди дороги авто.
На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
Как сообщалось, в Синельниковском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Легковушка на бешеной скорости влетел в отбойник. В результате погибли все находившиеся в салоне авто.
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