На трассе Киев-Чоп произошла авария: движение из столицы в Житомир осложнено

В субботу, 13 августа, на трассе Киев-Чоп произошла авария.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 105 км автодороги Киев-Чоп. В настоящее время движение в направлении Житомира со стороны столицы затруднено.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

"Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации, подчеркиваю патрульные.

Патрульные не сообщили детали ДТП. Впрочем, известно, что авария с пострадавшими. На опубликованных фото видно перевернутое посреди дороги авто.

Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-України

На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как сообщалось, в Синельниковском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Легковушка на бешеной скорости влетел в отбойник. В результате погибли все находившиеся в салоне авто.

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