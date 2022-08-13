Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На трассе Киев-Чоп произошла авария: движение из столицы в Житомир осложнено

Дата публикации
Просмотры
1619
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На трассе Киев-Чоп произошла авария: движение из столицы в Житомир осложнено

В субботу, 13 августа, на трассе Киев-Чоп произошла авария.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 105 км автодороги Киев-Чоп. В настоящее время движение в направлении Житомира со стороны столицы затруднено.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

"Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации, подчеркиваю патрульные.

Патрульные не сообщили детали ДТП. Впрочем, известно, что авария с пострадавшими. На опубликованных фото видно перевернутое посреди дороги авто.

© facebook.com/Патрульна-поліція-України
Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-України

На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как сообщалось, в Синельниковском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Легковушка на бешеной скорости влетел в отбойник. В результате погибли все находившиеся в салоне авто.

Читайте также:

В Луцке проверили укрытие в школах и дали инструкции учителям

В Луцке проверили укрытие в школах и дали инструкции учителям
 

Похожие темы:

Следующая публикация