На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: двое погибших, есть пострадавшие

Авария произошла с участием двух автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca.

В Ровенской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей на трассе Киев-Чоп погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла сегодня, 5 июня, около 11:00.

"ДТП произошло с участием двух автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате аварии два человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca), еще двое — получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca)", — рассказали в ведомстве.

Спасатели рассказали, что деблокировали из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

Пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения города Ровно.

Пока о причинах аварии не сообщается, на месте работают правоохранители.

Напомним, водителя, который скрылся после совершения ДТП с 4 пострадавшими в Ровно, задержали и объявили ему подозрение.

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