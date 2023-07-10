На трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП с грузовиками: есть погибшее, движение авто затруднено (фото)

В Ровенской области в понедельник, 10 июля, произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков. На месте трагедии есть погибший и пострадавший. Движение по трассе Киев-Чоп затруднено.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

ДТП произошло 10 июля в 16:15 в селе Тараканов Дубенского района Ровенской области. По данным полиции, на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика.

ДТП в Ровенской области / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

В аварии погиб один человек, еще один человек был госпитализирован. Медики спасают потерпевшего.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дубенского РОП, следователь следственного управления, а также спасатели", — говорится в сообщении.

Последствия аварии в Ровенской области / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

В полиции предупреждают об усложнении движения на трассе "Киев-Чоп".

Столкновение грузовиков на трассе Киев-Чоп / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Напомним, в Польше в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя женщина.

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