Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавшие

Из-за плохих погодных условий ДТП увеличилось / Фото: t.me/lvivpatrolpolice

На автодороге Киев – Чоп произошла авария.

На автодороге Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Верхнее Синевидное произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в социальных сетях.

Произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля.

"Патрульные организовали реверсный проезд. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения! Будьте внимательны на дороге!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал в репетитор.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
116
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация