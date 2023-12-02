На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавшие

На автодороге Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Верхнее Синевидное произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в социальных сетях.

Произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля.



"Патрульные организовали реверсный проезд. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения! Будьте внимательны на дороге!", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал в репетитор.

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