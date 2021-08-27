На трассе Киев-Харьков перевернулась фура, перевозившая камень

Объехать ДТП можно было только через село Коломацкое.

На трассе М-03 недалеко от поворота на город Красноград перевернулся грузовик с камнем.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

"На трассе М-03 недалеко от поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано. Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое ", — написал он на странице в Facebook.

По состоянию на утро 27 августа, движение на трассе полностью восстановлено.

Напомним:

Между селом Водяное и городом Каменка-Днепровская Запорожской области перевернулся и загорелся бензовоз MAN.

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