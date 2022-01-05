На трассе "Киев-Харьков" произошло смертельное ДТП с участием скорой

В результате столкновения погиб водитель легковушки.
В Харьковской области на страсе "Киев-Харьков" произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и машина "скорой".
Об этом сообщает "СТО Харьков".
Отмечается, что ДТП произошло на трассе между Люботином и Коротичем.
"Скорая двигалась со стороны Люботина в сторону Харькова, Skoda решила заехать на территорию заправки и не убедилась в безопасности маневра. Водитель Skoda погиб на месте, в "скорой" пострадала медсестра, разбила лобовое стекло", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Черкасской области на дороге столкнулись "КАМАЗ" и "ВАЗ-2115". Пострадали три человека. Один из потерпевших скончался в больнице.
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