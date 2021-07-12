На трассе Киев-Одесса легковушка влетела в металлическое ограждение: водитель умерла

В результате столкновения водитель погибла на месте.
Неподалеку от села Желепово (трасса Одесса-Киев) 48-летняя водитель Hyundai Elantra не справилась с управлением и въехала в установленное вдоль обочины металлическое ограждение.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От удара с препятствием женщина погибла на месте. В салоне с ней находились 28-летние дочь и ее друг. Молодая женщина сломала руку, ее забрала "скорая", парень не пострадал.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в селе Комаровка Черновицкой области столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погиб 23-летний мотоциклист.