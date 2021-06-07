На трассе Киев — Одесса произошло ДТП с грузовиком: движение ограничено

Движение транспорта в сторону Киева временно ограничили.

На автодороге М-05 Киев — Одесса произошло ДТП. На 35 км автодороги возле села Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршруткой.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

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Полицейские занимаются регулированием движения. На участке движение временно ограничено в направлении Киева. Фура перекрыла трассу. На месте работают медики, спасатели и полицейские.

Напомним, 70-летний водитель убегал от полицейских из-за превышения скорости, а затем спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Киев — Чоп.

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