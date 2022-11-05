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На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: легковушка влетела в грузовик

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: легковушка влетела в грузовик

Водитель фуры остался жив.

Вечером 5 ноября на трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария. Между населенными пунктами Болгарка и Хоминказ столкнулись легковушка и грузовик.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесщины.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель грузового автомобиля не травмировался. Водитель Daewoo Nexia от полученных травм погиб на месте автотрощи.

Правоохранители расследуют ДТП по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего".

© ГУ Национальной полиции в Одесской области
Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Как сообщалось, в Черкассах произошла авария с участием пассажирской маршрутки и легковушки. В результате столкновения десять человек получили травмы. Среди пострадавших двое детей 12 месяцев и трех лет.

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Дата публикации
Просмотры
490
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